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المصري يجدد الثقة في إيهاب جلال ويقرر إيقاف مستحقات اللاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي بيانا بشأن مستقبل الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة إيهاب جلال  بعد الخسارة من إنبي وقبلها من المقاولون العرب.

 

وجاء في بيان نادي المصري تجديد ثقة مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية في إيهاب جلال وجهازه المعاون بالكامل، كما قرر المجلس أيضًا ايقاف كافة مستحقات لاعبي الفريق الأول لأجلٍ غير مسمى.

 

 

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ويحتل المصري المركز الـ12 في جدول ترتيب برصيد 7 نقاط بعد خوض 7 مباريات.

 

وخسر المصري من إنبي بهدف دون رد في الجولة الثامنة للدوري، وهي الهزيمة الثانية على التوالي للفريق البورسعيدي بعد الخسارة من المقاولون العرب.

 

 

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