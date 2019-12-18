شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يجدد الثقة في إيهاب جلال ويقرر إيقاف مستحقات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي بيانا بشأن مستقبل الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة إيهاب جلال بعد الخسارة من إنبي وقبلها من المقاولون العرب.

وجاء في بيان نادي المصري تجديد ثقة مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية في إيهاب جلال وجهازه المعاون بالكامل، كما قرر المجلس أيضًا ايقاف كافة مستحقات لاعبي الفريق الأول لأجلٍ غير مسمى.

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ويحتل المصري المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط بعد خوض 7 مباريات.