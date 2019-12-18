شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء شقيقة مرتضى منصور غدًا فى بشالوش.. والسبت بالحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام عزاء شقيقة المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك غدا الأربعاء في قرية بشالوش بميت غمر. Advertisements كما يقام العزاء يوم السبت المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية.

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