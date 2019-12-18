محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شهد يوم الثلاثاء عددا من الأحداث الرياضية، والتي جاء أبرزها اجتماع مرتضى منصور رئيس الزمالك مع لاعبي الفريق بعد الخسارة من طلائع الجيش، بجانب معاقبة إبراهيم حسن مدير الكرة بسموحة، والإصابة التي تعرض لها رمضان صبحي لاعب الأهلي.
وجاءت أبرز الأخبار كالتالي:
عقوبة كبيرة ضد إبراهيم حسن.. قرارات اتحاد الكرة ضد الجهاز الفني لسموحة
الأهلي يوضح لمصراوي موقف إصابة رمضان صبحي
"لستم مرتزقة".. 10 رسائل نارية من مرتضى للاعبي الزمالك بعد الخسارة من الجيش
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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الرياضية.. رسائل مرتضى للاعبيه.. معاقبة إبراهيم حسن.. ورمضان يقلق الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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