رفض العشوائية وإشادة مميزة في 10 رسائل لحسام البدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رفض حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بعض الانتقادات التي وُجهت له بعد التعادل في مباراتي كينيا وجزر القمر في مستهل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وأشاد البدري بالثلاثي محمد صلاح وأحمد فتحي ومصطفى محمد بعد تألقهم خلال الفترة الأخيرة مع أنديتهم.

وجاءت رسائل البدري كالتالي:

- بالطبع المشجع يفكر بقلبه وبشكل عاطفي، أنا أمتلك قلب مشجع لكن عقل المدرب، لا يمكن التعليق على مسألة أن المنتخب الأولمبي حقق ما فشل فيه المنتخب الأول.

- كان هناك ظروف صعبة وأزمات، إذ تأخر ملف الإعلان عن المدير الفني ولم يكن هناك وقت للاستعداد، بجانب بعض الإصابات والغيابات، وفترة توقف الدوري الطويلة.

- طلبت من اتحاد الكرة توفير فترات توقف قبل شهر مارس حتى نستعد لتصفيات كأس العالم بالشكل الأمثل.

- من تحدث عن قماشة المنتخب وقائمة هيكتور كوبر أقول له أنني لم أمتلك القائمة التي كانت مع كوبر، والتي تأهل بها لكأس العالم، أحب المنطق في الحديث لا الكلام العشوائي.

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- كنت أعاني من أزمة في الهجوم، لكن مصطفى محمد لاعب واعد ومميز ويحتاج لبعض العمل ومزيد من التطوير، فهو مازال صغيرا.

- محمود عبدالمنعم كهربا في الوقت الحالي لا يشارك نظرا لأنه ينتظر التواجد في قائمة الأهلي، كان عنصرا مهما معنا، ولننتظر ما سيفعله مع الأهلي بكل تأكيد.

- سعيد بما يقدمه أحمد فتحي فهو نموذج لأي لاعب، أتمنى لو هناك أكثر من لاعب مثله، ما وصل له ليس من فراغ، أعلم ما يفعله خارج الملعب لكي يحافظ على مستواه في هذا السن.

- الدوري لم يفرز أي عنصر جديد، يمكن حاليا أن نتحدث عن لاعب واحد فقط، لكن لو سألت أي شخص عن 4 أسماء جديدة تستحق التواجد في المنتخب لن يُجيب أحد.

- باب المنتخب مفتوح للجميع، نحن في مرحلة جديدة، نتابع جميع اللاعبين في مصر وخارجها، عمرو وردة وغيره أمامهم الفرصة للتواجد في قائمة المنتخب الفترة المقبلة.

- سعيد بتألق محمد صلاح في الفترة الأخيرة بالطبع، سيكون بمثابة دعم كبير للمنتخب الذي أتشرف بتدريبه، نتواصل معه بين الحين والآخر للاطمئنان عليه.