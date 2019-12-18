حمادة صدقي يوضح لمصراوي موعد توقيعه عقود تدريب الهلال السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال حمادة صدقي، المدير الفني السابق لفريق الجونة، إن يتواجد في السودان تمهيدًا لتوقيع عقد تدريب الهلال السوداني.

وأشار صدقي في تصريحات خاصة لمصراوي إلى انه تم الاتفاق على كافة التفاصيل وسيتم توقيع العقود غدا الأربعاء مع الإعلان الرسمي.

Advertisements

وتم الاستقرار على حمادة صدقي رغم وجود اكثر من مرشح ابرزهم خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك واحمد حسن المدير الفني الأسبق لبتروجت.

وتولى حمادة صدقي العديد من تدريب الأندية المصرية ابرزها وادي دجلة و منتخب مصر للشباب و الجونة.

الجدير بالذكر أن الهلال السوداني أقال مدربه عقب الهزيمة من الاهلي في الجولة الماضية من دوري ابطال أفريقيا.