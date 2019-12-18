المصري يجدد الثقة بإيهاب جلال.. ويوقف مستحقات لاعبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل:

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية تجديد الثقة بالكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي وكذلك بجهازه المعاون بالكامل ، كما قرر المجلس أيضًا ايقاف كافة مستحقات لاعبي الفريق الأول لأجلٍ غير مسمى

وكان النادي المصري قد هُزم في وقت لاحق من اليوم أمام نظيره إنبي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثمانة من بطولة الدوري.

ويحتل المصري عقب الجولة الثامنة من بطولة الدوري المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن نادي الجونة صاحب المركز الـ 16.