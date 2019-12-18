تريزيجيه والمحمدي يصنعان.. أستون فيلا يقصي ليفربول من كاراباو بخماسية مهينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تأهل فريق أستون فيلا إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد فوزه على ضيفه ليفربول بخماسية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في دور الثمانية من المسابقة على ملعب "فيلا بارك".

وسجل أهداف أستون فيلا كونور هوريان في الدقيقة 14 ومورجان بويس، لاعب ليفربول، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17 وجوناثان كودجيا (هدفين) في الدقيقتين 37 والأخيرة من الشوط الأول وويسلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشارك الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي بشكل أساسي في تشكيل أستون فيلا، ونجح الثنائي في ترك بصمة لهما في المباراة، بعد صناعة تريزيجيه للهدف الخامس في المباراة وتسبب المحمدي في هدفين خلال اللقاء.

ولعب ليفربول بفريق من الشباب، خاصة وأن الفريق يشارك في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر، حيث يستعد ليفربول لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي غدا الأربعاء في الدور قبل النهائي من البطولة.