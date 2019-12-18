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إبراهيم عثمان يجتمع بمجلس إدارة الإسماعيلي

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كتبت سارة جاب الله
عقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان مساء اليوم إجتماعا بمقر النادي لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص النادي في المرحلة الحالية.
عُقد الاجتماع بحضور كلآ من

المستشار محمد الكلية أمين الصندوق، عضو مجلس الإدارة، عطيتو ألو عراقي، الدكتور إبراهيم فارس، المهندس سيد رسلان، المهندس تامر موسى، محمد إبراهيم عبد الرحيم أعضاء المجلس.
تطرق الاجتماع إلى مناقشة ملف كرة القدم وتحسن نتائج الفريق الأول التي تحسنت بشكل كبير بالإضافة إلى قطاع الأنشطة والتطور الكبير الذي يشهده وتحقيق جميع الألعاب الجماعية والفردية لنتائج متميزة.
وانتهى الاجتماع بمناقشات حول كيفية تطوير الملفات الفنية والإدارية داخل أروقة القلعة الصفراء.
 
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