تعرف على موعد ومكان عزاء شقيقة مرتضى منصور

كشف المستشار مرتضى منصور، عن موعد عزاء شقيقته التي وفيته المنية أمس الثلاثاء، المقرر له يوم السبت المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.

وكتب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، :"{الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}..توفيت إلى رحمة الله تعالى شقيقة المستشار مرتضى منصور وتقام صلاة الجنازة بالمسجد الكبير

بقرية بشالوش بميت غمر عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء ويقام العزاء بعد صلاة المغرب بقرية بشالوش، كما يقام عزاء يوم السبت المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.

ونعيت جماهير نادي الزمالك، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، لوفاة شقيقته التي وفيته المنية اليوم الثلاثاء.

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كما تقدم أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع العاملين والرياضيين، بالنعي لرئيس النادي داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقال أحمد مصطفي، أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، :"البقاء لله وفاه شقيقه مرتضي منصور..ربنا يرحمها يارب ويدخلها جناته..كل عائله مرتضي منصور ناس قمه في الاحترام والذوق وأهل كرم وواجب" .

وسوف يتم دفن الجثمان في قرية بشالوش بالدقهلية، ويقام عزاء الأسرة في بيت العائلة في بشالوش، على أن يقام عزاء آخر بالقاهرة في وقت لاحق.