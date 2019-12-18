بمشاركة تريزيجيه والمحمدي..أستون فيلا يكتسح ليفربول بخماسية بكأس الرابطة

خسر ليفربول أمام نظيره أستون فيلا بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، ضمن دور ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

سجل أهداف المباراة: كونور، أحمد

المحمدي، كودجا ثلاث أهداف "هاتريك"، في الدقائق، ١٤، ١٧، ٣٧، ٤٥ على نحو الترتيب ليتأهل أستون فيلا لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

شهدت المباراة تواجد محمود حسن تريزيجيه أساسي منذ البداية وأحمد المحمدي، بينما دفع ليفربول بفريق الشباب، لإرتباط الفريق الأول بخوض مباراته بكأس العالم للأندية المقامة بقطر، حيث سيواجه غدًا الأربعاء، أمام مونتيري المكسيكي بدور نصف النهائي.