بعد الأداء المميز وإحراز هدفين في شباك الجونة.. عبدالله السعيد يتصدر تويتر

تصدر عبد الله السعيد، معدلات الأكثر تداولًا بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، بعد الأداء المميز الذي قدمه في مباراة بيراميدز والجونة، والتي انتهت أمس بفوز الأخير بثلاث أهداف مقابل هدفين لبيراميدز سجلهم عبدالله السعيد.

كما يتصدر عبدالله السعيد، قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي 2019/2020، برصيد 7 أهداف، وبفارق

هدفين عن أقرب منافسيه في جدول الصراع على لقب "الهداف".

ولاقي فريق بيراميدز خسارة أمام الجونة في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز بنتيجة 3/2، إلا أن عبد الله السعيد كان له نصيب في تسجيل هدفين في الجونة خلال

اللقاء الذي جمعهما على ستاد 30 يونيو.

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وعلق علي محمد، أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي تويتر علي أداءه، :" عبدالله السعيد جاب هدفين احلى من بعض"، وقال أخر:" مش لاقي وصف اوصف بيه جمال و روعة هدف عبدالله السعيد في مرمى الجونة" .

ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج عبدالله السعيد، مشيدين بالأداء الجيد الذي قدمه، وحفاظه على المستوى البدني والرياضي خلال مباريات الدوري.