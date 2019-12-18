طولان يشيد بلاعبيه بعد الفوز على المصري.. ويكشف عن صفقات يناير

أبدى حلمي طولان، المدير الفني لإنبي سعادته البالغة بالفوز على المصري اليوم في الجولة الثامنة للدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن فريقه قدم مباراة جيدة، وحقق الفوز على فريق كبير، يمتلك مدير فني متميز.

وشدد طولان على أن لاعبيه نفذوا المطلوب

منهم طوال المباراة، ونجحنا في خطف هدف الفوز، مشيدا بالتنظيم الدفاعي الجيد الذى وصفه بأنه أحد أبرز اسباب تحقيق الفوز حيث قام اللاعبون بالواجبات الدفاعية بشكل مميز، ومنعنا فريق المصري من الاختراق من العمق.

وكشف المدير الفني لإنبي عن أن هدفه هذا الموسم الابتعاد عن شبح الهبوط والتواجد في منتصف الجدول خاصة اننا فقدنا 14 نقطة منذ بداية الدوري.

كما كشف عن أنه حدد احتياجاته لتدعيم صفوف فريقه خلال الميركاتو الشتوي منذ فترة وهدفنا حسم بعض الصفقات القوية لتحقيق طموحات الفريق البترولي.