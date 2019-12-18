انبي ينفى صرف مكافآت اضافية بعد الفوز على المصري

نفت ادارة نادى إنبي وجود مكافآت اضافية للاعبي الفريق الاول بعد الفوز على المصري اليوم الثلاثاء بالجولة الثامنة للدوري الممتاز.

والفوز على المصري هو الثالث على التوالي حيث تغلب الفريق البترولي على الزمالك والجونة والمصري على التوالي.

واكد مصدر مسؤول انه يتم تطبيق اللائحة الموضوعة وهى مجزية في حالة الفوز ،كما أن هدف اللاعبين حاليا الخروج من النفق المظلم واحتلال مركز متقدم بجدول الدوري.