راحة للاعبي انبي من التدريبات غدا

يحصل فريق إنبي على راحة غدا "الاربعاء" قبل إستئناف مرانه " الخميس" استعدادا للقاءوادى دجلة يوم السبت المقبل بستاد بتروسبورت في الجولة التاسعة للدوري الممتاز.
كان الفريق قد تغلب على المصري اليوم- الثلاثاء" بستاد السويس بهدف نظيف ضمن الجولة الثامنة للدوري.
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