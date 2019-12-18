راحة للاعبي انبي من التدريبات غدا

يحصل فريق إنبي على راحة غدا "الاربعاء" قبل إستئناف مرانه " الخميس" استعدادا للقاء وادى دجلة يوم السبت المقبل بستاد بتروسبورت في الجولة التاسعة للدوري الممتاز. وادى دجلة يوم السبت المقبل بستاد بتروسبورت في الجولة التاسعة للدوري الممتاز. كان الفريق قد تغلب على المصري اليوم- الثلاثاء" بستاد السويس بهدف نظيف ضمن الجولة الثامنة للدوري.

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