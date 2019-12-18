المدير الفني لفلامينجو يكشف أسرار الفوز على الهلال

إعترف البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق فلامينجو البرازيلي اليوم الثلاثاء ،بأن فارق اللياقة البدنية والمهارات الفردية التي يتمتع بها العديد من لاعبي فريقه ساهمتا بشكل كبير في تحويل دفة اللقاء لصالح فريقه خلال الشوط الثاني من مباراته أمام الهلال السعودي اليوم.

وأشار جيسوس أن طرد اللاعب البيروفي أندريه كايو من صفوف الهلال منح فريقه الفرصة أيضاً للحفاظ على الفوز الثمين في نهاية المباراة.

وقلب فلامينجو البرازيلي تأخره بهدف في الشوط الأول لفوز ثمين 3 1/ على الهلال السعودي اليوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بقطر ليتأهل فلامينجو إلى المباراة النهائية للبطولة.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : “لن أختار منافسي ولا يهمني من ألتقي في النهائي سواء ليفربول أو مونتيري فجميع الفرق في كأس العالم للاندية لديها الفرصة للفوز. سنستعد للنهائي بشكل كبير ونشاهد ليفربول ومونتيري وندرسهما جيداً تأهبا لمقابلة أيهما. لم نفكر في النهائي قبل مباراة اليوم”.

وأضاف : “ليفربول هو المرشح على الورق لكن يتوجب عليه الفوز أولاً على مونتيري. نحترم كلا منهما ونستعد لأي منهما. نسعى للفوز بلقب البطولة”.

وعما إذا كان النهائي هو المباراة الأهم في مسيرته التدريبية ، قال جيسوس : “هي من أهم المباريات بالتأكيد في حياتي لأنها نهائي كأس العالم للأندية وهي بطولة صعبة للغاية والفوز بها يمنحي شرفاً كبيراً ويضعنا في مقدمة أندية العالم. فلامنجو يستحق التواجد في القمة”.

وعن مشاركة دييجو في الشوط الثاني وتغير شكل أداء الفريق ، قال جيسوس : “دييجو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا وله مهام معينة ويتمتع بمهارات بدنية عالية ونجح في تقديم أداء جيد في الشوط الثاني. وقلت له قبل المباراة إننا سنستعين به في الشوط الثاني. كنت أعرف أن الهلال لن تكون لديه لياقة كافية في الشوط الثاني وهو ما ساعدنا كثيراً في تحقيق الفوز”.

وذكر : “بنزول دييجو تحسن أداء خط الوسط ونجحنا في حسم اللقاء لصالحنا. البطاقة الحمراء للاعب أندريه كايو ساعدتنا أيضاً في السيطرة على المباراة لأنه من أهم لاعبي الهلال”.

وأكد جيسوس : “الفوز اليوم سيمنحنا بالطبع ثقة كبيرة قبل خوض النهائي. وكذلك كان الوضع في مباراتنا أمام ريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس… يجب أن نكون في النهائي نحن الأكثر سيطرة، وأن ندرس المنافس مثلما درسنا الهلال لنتفوق عليه خططياً”.

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وأشار جيسوس : “المهارات الفنية في لاعبي فريقي صنعت الفارق في الشوط الثاني. طلبت من اللاعبين بين الشوطين بالتحرك بنشاط أكثر ونجحنا في حسم اللقاء”.

وأضاف : “فلامينجو ليس لديه نظام لعب بطريقة ثابتة. نحب اللعب الهجومي وكل اللاعبين يعرفون الطريقة التي نسعد بها دائماً. نلعب بشكل قوي وبتركيز طوال المباراة. نسعى دائماً للضغط على المنافس. ولدينا أكثر من لاعب يساعدنا في هذا مثل برونو هنريكي. التغيير الذي نجريه يكون من أجل تحقيق الفوز. لدينا لاعبون يتمتعون بخبرة كبيرة”.

وأكد جيسوس أنه لجأ لتغيير بعض المراكز في الشوط الثاني حتى يكون الفريق أكثر فعالية مشيراً إلى أن فلامينجو فريق متوازن بين الدفاع والهجوم. ما حققناه من نجاجح اليوم يعتمد على العديد من العناصر منها المهارات الفردية للاعبي فريقي”.

وأضاف : “يجب أن يكون لديك دائما خطة للتفوق على الفريق الآخر وهو ما حدث في الشوط الثاني حيث عدنا للأداء الجماعي بعدما تفوق الهلال في الشوط الأول”.

وأشار : “فريقي كان مذهلاً في الشوط الثاني ، والآن علينا الإستشفاء من أجل النهائي”.

وذكر: هذه البطولة لها قوانينها. وفي هذه البطولات يجب أن نتعامل معها وقد يكون بعضها معقدا. نحن جاهزون وسعداء بالتواجد في النهائي وما يهمنا هو أننا سنشارك أيضا بعد ذلك في عدد من البطولات الكبيرة وسيكون ذلك بعد حصولنا على راحة لمدة شهر”.

وعن خط هجوم الفريق وما إذا انتقل أحد نجومه لناد آخر ، قال جيسوس : “لا نعتمد في الهجوم على ثلاثة لاعبين فقط وإنما على كُل خطوط الفريق. لست متأكداً أن أدائنا الهجومي اليوم كان في أفضل حالاته ولكننا نقدم أداء هجومياً مميزاً”.

وأكد : “أشعر في فلامينجو بأنني في عائلتي. أستقبلوني جيدا وتقبلوا فلسفتي وأنا سعيد بالتواجد معهم”.

وتابع : “حياة المدربين مهمة للغاية خاصة عندما يفوز ببطولة كبيرة. هذه هي البطولة الأقوى لفلامينجو لأنها بطولة عالمية. نعمل بشكل جماعي وفردي. وإذا فزنا في النهائي ، ستكون قيمة اللاعبين والمدرب أعلى وهدفنا الأكبر حالياً هو الفوز بلقب البطولة”.