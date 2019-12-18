هنريكي: تعليمات جيسوس والمهارات الفردية حسمت اللقاء أمام الهلال

أكد برونو هنريكي نجم فريق فلامينجو البرازيلي اليوم الثلاثاء أن توجيهات المدرب جورجي جيسوس بين شوطي المباراة ومنحه الفرصة للاعبين من أجل أستغلال مهاراتهم الفردية بشكل أكبر في الشوط الثاني ساهمت في الفوز الثمين على الهلال السعودي اليوم.

وقلب فلامنجو البرازيلي تأخره بهدف في الشوط الأول لفوز ثمين 3 1/ على الهلال السعودي اليوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بقطر ليتأهل فلامينجو إلى المباراة النهائية للبطولة.

وفاز هنريكي بلقب أفضل لاعب في المباراة بعدما سجل هدفاً وصنع هدفين ليقود فريقه إلى الفوز الثمين.

وقال هنريكي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : “في الشوط الأول لم نكن بهذا المستوى السيئ للغاية ولكن المدرب تحدث معنا بين الشوطين وكنا نعلم أن اللياقة البدنية لن تسعف الهلال في الشوط الثاني وبدأنا الشوط الثاني بشكل أفضل ونجحنا في أستغلال الفرص التي سنحت لنا”.

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وأشار : “المهارات الفردية لم تكن هي السبب الوحيد وراء الفوز حيث كان الأداء الجماعي للفريق من العناصر المهمة للفوز”.

وأكد اللاعب : “لم نضغط بالشكل الكافي في الشوط الأول كما لم نستخدم إمكانياتنا الفردية بشكل جيد. في الشوط الثاني عالجنا هذا وضاعفنا من سرعتنا حتى حققنا الفوز”.

وأضاف : “الجماهير هي اللاعب ال12 وحضروا لمساندتنا في قطر ونحن سعداء بهم وننتظر توافد المزيد منهم لحضور النهائي يوم السبت”.