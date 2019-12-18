أختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي تدريباته أستعداداً لمباراته الأولى في كأس العالم للأندية أمام مونتيري المكسيكي غداً الأربعاء في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية .
وأدى بطل أوروبا تدريبه اليوم على فترتين صباحية ومسائية على ملاعب جامعة قطر.
وسيكون الهولندي جوجينيو فينالدوم الغائب عن الوحيد عن قائمة ليفربول في مباراة الغد، حيث يعاني من إصابة تعرض لها خلال المباراة الأخيرة للفريق في الدوري الانجليزي ضد واتفورد، ولم يشارك في التدريبات الجماعية في الدوحة، واكتفى بأداء تمارين إستشفائية.
في نفس الإطار تأكدت جاهزية قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك الذي غاب عن المران الأول للفريق بداعي الإرهاق، لكنه شارك اليوم مع المجموعة وسيخوض المباراة بمعنويات مرتفعة.
ويعاني ليفربول من غيابات مؤثرة خلال مشاركته في هذه البطولة حيث يغيب البرازيلي فابينيو، والمدافعين لوفرين وجويل ماتيب.
وسيكون الارهاق هو التحدي الأكبر الذي يواجهه ليفربول في مباراة الغد أمام مونتيري، حيث تأتي المواجهة بعد ثلاثة ايام فقط من خوض مباراة واتفورد في الدوري الإنجليزي، وتخلل ذلك رحلة سفر طويلة في الطريق للدوحة.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة الصخرة لحسابات ليفربول أمام مونتيري، وهذا هو الغائب الوحيد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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