رياضة | عاجل.. وفاة شقيقة مرتضى منصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة شقيقة مرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن وفاة، سوسن منصور، شقيقة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وكشف بيان النادي الذي صدر عبر الموقع الرسمي أمس الثلاثاء، أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة، عقب صلاة الظهر غدًا الأربعاء، في المسجد الكبير بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر في المنصورة.

ونعى أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء، وجميع العاملين والرياضيين بالنادي، مرتضى منصور، في وفاة شقيقته.

وتواجد مرتضى منصور، اليوم داخل مقر نادي الزمالك، لعقد جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين، للحديث حول تفاصيل الخسارة المفاجئة التي تعرض لها الفريق الأبيض أمس الإثنين أمام طلائع الجيش 3 – 2، وذلك قبل المواجهة المقبلة للفريق أمام سموحة، والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة.