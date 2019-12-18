رياضة | أهداف مباراة - أستون فيلا 5 × 0 ليفربول | كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

استطاع فريق أستون فيلا بلوغ نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عقب فوزه على ضيفه ليفربول (5/0)، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في دور الثمانية من المسابقة.

وأحرز أهداف أستون فيلا كل من، كونور هوريان في الدقيقة 14، ومورجان بويس لاعب ليفربول، بالخطأ في مرمى فريقه، بالدقيقة 17، وجوناثان كودجيا (هدفين)، في الدقيقتين 37 والأخيرة من الشوط الأول، وويسلي في الدقيقة 92.

ولعب ليفربول المباراة بتشكيلة من الشباب، حيث يشارك الفريق الأول في كأس العالم للأندية بقطر.

فيما يستعد الفريق الأول بالريدز لمواجهة مونتيري المكسيكي، غدا الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمونديال.