رياضة | سموحة يحدد نجومه المطلوبين في يناير المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سموحة يحدد نجومه المطلوبين في يناير المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فرج عامر رئيس سموحة عن اللاعبين الذين تم تحديدهم من أجل التعاقد معهم في يناير المقبل.

وقال عامر في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر: "نقوم بصرف جميع التزامتنا تجاه لاعبي كرة القدم في النادي ولم يحدث من قبل أن رفض لاعبي الفريق حضور التدريبات بسبب تأخر مستحقاتهم".

وأضاف :"حسن مصطفى تشاجر مع أحد مشجعي أسوان وليس من الجهاز الفني أو عامل بالاستاد وكان يعمل على إثارة الشغب والفتنة".

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وتابع :"حكم مباراة سموحة وأسوان قام باستفزاز إبراهيم حسن حتى طرده من الملعب والحكم لم يكن على قدر المباراة وكنت أتمنى وجود الفار VAR في المباراة ولن نطالب بوجود حكام أجانب في مبارتنا المقبلة أمام الزمالك".

وأردف قائلا :"طلبنا من الأهلي التعاقد مع صلاح محسن وعمار حمدي في يناير المقبل على سبيل الإعارة وهو طلب منا التعاقد مع حماصة".

واختتم عامر تصريحاته قائلاً :"حسام حسن طلب التعاقد مع أحمد علي الذي يقوم بآداء مناسك العمرة ولم يعد منها حتى الآن ومازلنا ننتظر رده".