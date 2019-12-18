رياضة | جوارديولا: كنت أحلم بالذهاب إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا: كنت أحلم بالذهاب إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن رغبة قديمة باللعب بجوار النجم الفرنسي زين الدين زيدان، حينما كان لاعباً في نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه أمام أوكسفورد: " نعم لم يحدث، لكنني كنت أحلم بذلك، كان حلماً بالنسبة لي اللعب بجوار زين الدين زيدان في يوفنتوس".

وتابع: " حلمت بمزاملة زيدان خلال فترة التسعينات، إنه شخص رائع، دوماً كان يعرف كيف يتعامل مع الضغوط".

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وأضاف: " أنا معحب بزيدان كثيراً، من الجيد أن يتواجد أشخاص في كرة القدم مثل زيدان، أنا سعيد بمواجهته مرة أخرى".

وأوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا المدربين في مواجهة مرتقبة في دور الـ 16، حيث سيواجه مانشستر سيتي فريق ريال مدريد في مواجهتين في فبراير ومارس من العام القلدم.

ويحل مانشستر سيتي غداً الأربعاء ضيفاً على ملعب كاسام ستاديوم، لمواجهة نادي أكسفورد يونايتد، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو".