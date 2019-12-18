اونلاين | يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة liverpool vs monterrey بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط مباراة ليفربول ومونتيري

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مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي بدون توقف اليوم يحتضن استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة غداُ الأربعاء، مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حالياً في قطر، بين فريقي ليفربول بطل أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف.

بث مباشر ليفربول ومونتيري بكأس العالم للأندية اليوم ويخوض نادي ليفربول مواجهته الأولى في البطولة، ويطمح في الفوز على مونتيري، والتأهل للمباراة النهائية لمواجهة نادي فلامينجو البرازيلي، الذي فاز على نادي الهلال السعودي 3-1.

بث مباشر مونتيري اليوم بينما يأمل نادي مونتيري في إحداث المفاجأة وإخراج بطل أوروبا، ومواصلة مشواره نحو المباراة النهائية، بعد أن أطاح بصاحب الأرض نادي السد القطري.

وبالنظر للنادي المكسيكي مونتيري، يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي في هذا التقرير، بعض الحقائق التي قد لا يعرفها البعض حول هذا النادي.

كابوس الأهلي

كبد هذا الفريق النادي الأهلي الخسارة الأكبر في تاريخه في بطولات كأس العالم للأندية، عندما تفوق عليه بخماسية مقابل هدف، في نسخة 2013 التي أقيمت بالمغرب.

شقيق الغريم

يعد مهاجم الفريق الأساسي اللاعب الأرجنتيني روجيليو فيونس موري، وهو شقيق مدافع إيفرتون السابق راميرو فيونيس موري والذي واجه ليفربول عدة مرات في الدوري الإنجليزي.

سجل رونجليو 94 هدفاُ في 184 مباراة للفريق، وضعته كثاني هدافي الفريق التاريخيين، بعد هومبيرتو سوازو صاحب الـ 121 هدفاً.

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زميل فان دايك

يحتوي الفريق على مهاجم خبير آخر وهو فينسينت يانسن، لاعب نادي توتنهام السابق ومنتخت هولندا، والذي لعب بجوار نجم ليفربول فيرجيل فان دايك في صفوف منتخب الطواحين.

الدولي الأرجنتيني

ينشط بين صفوف مونتيري لاعب إندبيندينتي الأرجنتيني السابق ماكسمليانو ميزا، الذي لعب كأس العالم الأخيرة عام 2018 في روسيا مع منتخب بلاده بقيادة خورجي سامباولي.

كيف فاز بدوري أبطال الكونكاكاف

فاز على مواطنه نادي تيرجيس المكسيكي في المباراة النهائية بمجموع المبارتين 2-1، بعد أن تفوق في الذهاب بهدف نظيف للمدافع نيكولاس سانشيز، وفي مباراة العودة، سجل سانشيز مجدداً لفريقه، قبل أن يتعادل المهاجم الفرنسي أندريه بيير جينياك، ليحقق مونتيري اللقب.

المواجهة الثانية ضد الأندية الإنجليزية

تعد مباراة مونتيري ضد ليفربول، هي المواجهة الثانية للفريق المكسيكي أمام الأندية الإنجليزية، حيث تعود المواجهة الأولى لعام 2012 في اليابان ضد تشيلسي، وخسر من البلوز بنتيجة 3-1، يوم أن سجل لتشيلسي خوان ماتا وفيرناندو توريس ودارفين تشافيز ضد مرماه، بينما سجل هدف مونتيري ألدو دي نيجريس.

موعد مباراة مونتيري ضد ليفربول

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وذلك غداً الأربعاء 18 ديسمبر.