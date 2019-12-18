الامارات | سباق السلم للدراجات الهوائية ينطلق غداً بـ 3 منافسات

شكرا لقرائتكم خبر عن سباق السلم للدراجات الهوائية ينطلق غداً بـ 3 منافسات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تنطلق غداً الجولة الأولى من سباق السلم للدراجات الهوائية المخصص للهواة الرجال، والذي ينظمه مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (المشتريات والتمويل).

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة إن: «السباق سيضم ثلاث منافسات منفصلة للهواة والمحترفين الرجال، إضافة إلى سباق واحد للسيدات، وذلك للمرة الأولى في الحدث الذي أقيم في نسخته الماضية في منطقة السلم بمحمية المرموم الطبيعية، وحقق نجاحاً كبيراً في رفع مستوى الدراجين الإماراتيين والمقيمين في الدولة، وأيضاً على المستوى الخليجي، ومنح جوائز مالية كبيرة تقدر بمليون درهم للفائزين في كل مرحلة، وبمجموع ثلاثة ملايين درهم».

وأضاف البيان: «سيكون الموسم الجديد للسباق حافلاً، حيث تقام المرحلة الثانية خلال يناير المقبل، على أن يقام السباق الثالث خلال فبراير المقبل، فيما سيتم لاحقاً الإعلان عن تفاصيل سباق السيدات».

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة، برئاسة عمير جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (المشتريات والتمويل) استكمال كل الترتيبات الخاصة بالجولة الأولى، التي يتوقع أن تشهد مشاركة كبيرة وسط إقبال من مختلف عشاق رياضة الدراجات الهوائية، للتسجيل والوجود في الحدث.

Advertisements

وأكد عمير جمعة الفلاسي أن: «السباق رسّخ نفسه بقوة في روزنامة الفعاليات الرياضية الزاخرة في دبي من خلال نجاح النسختين الماضيتين، وحجم التجاوب الذي نالته من مختلف فئات المجتمع، وهو ما تحقق بفضل الرؤية والهدف الذي رسمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتطوير قدرات الشباب الإماراتيين، ونشر ثقافة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية التي تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، وهو ما يزيد من المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة المنظمة لتسخير أفضل الإمكانات لخدمة الحدث».

وقال في تصريحات صحافية إن: «التركيز الأكبر ينصب على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان للمشاركين، إذ وفرت اللجنة المنظمة كوادر طبية وسيارات إسعاف ستكون موجودة قريباً من المشاركين، لتقديم المساعدة الفورية عند الحاجة، مع إقامة محطات على مسار السباق لتقديم المياه للدرّاجين، وسيارات للتنظيف تسير خلف موكب المتسابقين».

تأمين سلامة الجمهور

قال بيان صحافي إن جميع فرق العمل أنهت الترتيبات اللازمة من خلال وضع الخطة المرورية اللازمة لضمان السلاسة، وتوفير أفضل الظروف للمشاركين، وتأمين سلامة الجمهور، من خلال وضع مسار مدروس، وتنظيم حركة السير، وأضاف: «قامت بقية فرق العمل بالترتيبات اللازمة على كل الجوانب اللوجيستية والفنية والإعلامية وغيرها، خصوصاً أن الحدث بات يحظى باهتمام مجتمعي متزايد، ومتابعة لفعالياته من خلال النقل عبر الهواء مباشرة، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لإبراز منطقة السلم كوجهة رياضة ومجتمعية، ومحمية المرموم عموماً التي تجذب أعداداً كبيرة من الزوار، وتتميز بطبيعتها الخلابة».