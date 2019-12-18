الامارات | «القناع» يحدّد مشاركة غالفاو أمام الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «القناع» يحدّد مشاركة غالفاو أمام الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى الوصل ضربة موجعة بعدما أصيب المدافع البرازيلي غالفاو بكسر في الأنف أثناء مباراة شباب الأهلي أول من أمس في دوري الخليج العربي، إذ توجه اللاعب مباشرة إلى أحد المستشفيات في دبي.
وعلمت «الإمارات اليوم» أنه وفقاً للأشعة التي أجراها اللاعب، سيرتدي قناعاً واقياً للأنف، بينما سيحدّد الطبيب إمكانية مشاركته من عدمها أمام الجزيرة في حال ارتدى القناع.
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