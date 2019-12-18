الامارات | بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق السبت

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق السبت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد الجوجيتسو النسخة السابعة من بطولة دبي الدولية للمحترفين، السبت المقبل، في نادي شباب الأهلي، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية، وتبدأ مرحلة الميزان في الثامنة صباحاً، فيما تنطلق النزالات في الـ11 صباحاً، وستشهد البطولة مشاركة لاعبين من أكثر من 50 دولة، يخوضون منافسات فئات الناشئين والكبار والأستاذة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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