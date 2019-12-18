الامارات | راشد لوتاه: أتطلع لذهبية العالم في القوة البدنية

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد لوتاه: أتطلع لذهبية العالم في القوة البدنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع لاعب المنتخب الوطني للشباب في القوة البدنية، راشد جمال لوتاه، إلى إحراز الميدالية الذهبية في بطولة العالم، استكمالاً لفوزه بالميدالية الفضية لبطولة آسيا بوزن 105 كيلوغرام، التي اختتمت الأسبوع الماضي في كازاخستان.

وقال لوتاه لـ«الإمارات اليوم»: «شاركت في أول بطولة دولية قارية، وتمكنت من الوهلة الأولى من نيل الميدالية الفضية، وهو ما شجعني كثيراً، ودعم تطلعاتي لكي أفوز بالميدالية الذهبية في مختلف البطولات المقبلة، وأن تكون البداية في بطولة العالم التي ستقام في السويد العام المقبل». مضيفاً: «أدرس في بريطانيا في مجال إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، وعلى الرغم من صعوبة الدراسة، إلا أنني أخصص وقتاً للرياضة بشكل يتناسب ورغبتي في أن أكون بطلاً إماراتياً يتوج بالميداليات».

ووصف الإنجاز الأول الذي حققه في كازاخستان بأنه لن يكون الأخير، وستتبعه إنجازات أخرى، معبراً عن سعادة غامرة كونه تحقق وسط مشاركة قوية لأفضل لاعبي آسيا، مؤكداً أنه سيواصل التدريب بإصرار كبير من أجل تحقيق إنجازات متتالية للرياضة الإماراتية.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومشرف القوة البدنية فيصل الغيص الزعابي، في تصريحات صحافية: «انضم اللاعب راشد لوتاه إلى نخبة نجوم المنتخب بقوة الإصرار والتحدي».