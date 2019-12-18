الامارات | النصر يفتقد نيغريدو في لقاء حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفتقد نيغريدو في لقاء حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق النصر، الكرواتي كرونسلاف، أمس، غياب أبرز نجوم الفريق، الإسباني نيغريدو، عن مواجهة حتا، غداً في الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، إضافة إلى غياب لاعب الوسط، مهند خميس، للإصابة، ليفتقد الفريق نيغريدو بعد أن غاب عن الفريق في لقاء الشارقة الأخير.

وقال كرونسلاف في المؤتمر الصحافي: «نيغريدو قد يعود في مباراة شباب الأهلي بكأس رئيس الدولة، لكن في جميع الأحوال لدينا مجموعة من اللاعبين الجيدين القادرين على تعويض الغيابات».

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وعن اللقاء أكد: «حتا يقدم كرة قدم جميلة هذا الموسم، بفضل امتلاكه مجموعة رائعة من اللاعبين، بجانب مديرهم الفني المميز، الذي لديه الكثير من المعلومات عن فريقنا بفضل تجربته السابقة مع النصر».

وتابع: «إذا واصلنا بالمستوى نفسه الذي قدمناه في المباريات السابقة، مع تعديل بعض الأخطاء البسيطة، سنحقق شيئاً كبيراً في نهاية الموسم».

وختم كرونسلاف حديثه: «مباراة حتا تعتبر بمثابة اختبار صعب وقوي للجهاز الفني واللاعبين، ففريق حتا لا يعد من الفرق المنافسة في الدوري، إلا أنه يقدم كرة قدم رائعة وجميلة».