الامارات | باخ: الإمارات اختيار فريد لاستضافة البطولات

شكرا لقرائتكم خبر عن باخ: الإمارات اختيار فريد لاستضافة البطولات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الدكتور توماس باخ، أن الإمارات تعد «اختياراً فريداً لاستضافة الاستحقاقات الرياضية، وقادرة على إنجاح أي أحداث على الصعد كافة»، جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، حميد القطامي، توماس باخ، بحضور أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية طلال الشنقيطي، والأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية، العميد صالح بن عاشور. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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