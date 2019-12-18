الامارات | مدرب الفجيرة لا يريد الاعتماد على جيبور أمام بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الفجيرة لا يريد الاعتماد على جيبور أمام بني ياس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب الفجيرة، الجزائري مجيد بوقرة، أنه لا يريد الاعتماد على الليبيري، وليام جيبور، في لقاء بني ياس، غداً، ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، مشدداً في المؤتمر الصحافي، أمس، على أنه سيمنح الفرصة للاعب آخر.
وعلّل المدرب ذلك بكون جيبور لم يقدم ما كان منتظراً منه في الفترة الماضية، وقال: «من لا يغتنم الفرصة المتاحة أمامه فإن هناك من ينتظر الفرصة ليلعب ويستثمرها، وهذا ما نقوم به حالياً من خلال التدريبات لاختيار أفضل 11 لاعباً».
وتابع: «نحن في أمسّ الحاجة إلى الفوز على بني ياس، خصوصاً بعد أن عاندنا الحظ في لقاء الجزيرة الأخير، على الرغم من الروح العالية التي ظهر بها اللاعبون».
وقال أيضاً: «بني ياس مهتم كذلك بالدوري، ونحن ندرك أن المباراة ستكون قوية جداً وصعبة لأنها تأتي أمام فريق منافس لنا، حيث لا يفصلنا عنه فارق كبير في النقاط»، وقال إنه يعرف بني ياس جيداً بعد المواجهة التي جمعتهما في كأس الخليج العربي.
وأكد مدرب الفجيرة أنه رغم الهزائم الماضية في الدوري، إلا أنه سعيد بالروح الجديدة التي أصبح عليها الفريق، والشخصية التي ظهر بها خصوصاً أمام الوصل والجزيرة، وكذلك في لقاء الكأس أمام النصر.
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