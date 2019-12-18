الامارات | «أبيض السنوكر والبلياردو» إلى البحرين للمشاركة في «غرب آسيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض السنوكر والبلياردو» إلى البحرين للمشاركة في «غرب آسيا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر بعثة المنتخب الوطني للبلياردو والسنوكر، اليوم، متجهة إلى العاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة في بطولة غرب آسيا المجمعة لـ«السنوكر والبلياردو والكارمبول»، المقامة خلال الفترة من 19 حتى 27 الجاري، بمشاركة منتخبات 13 دولة.
وتضم بعثة المنتخب ستة لاعبين، إذ مثل الدولة في مسابقات السنوكر كل من: محمد شهاب ومحمد الجوكر وخالد الكمالي، فيما يحمل اللاعبون صلاح الريماوي وعبدالله جمعة وعمر مبارك راية المنافسة في مسابقات البلياردو، على أن يترأس البعثة الأمين العام للاتحاد سلطان الجوكر، ويصحبه مدير الاتحاد خالد الخيلي بصفته إدارياً لمنتخب البلياردو، ومحمد عبدالله إدارياً عن منتخب السنوكر.
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