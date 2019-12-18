الامارات | «فيكتوري تيم» يشارك في أسبوع الشارقة للبطولات المائية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك فريق فيكتوري تيم في النسخة الـ20 من أسبوع الشارقة للبطولات العالمية المائية، الذي انطلق أمس، في واجهة الشارقة المائية ببحيرة خالد، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ويسجل الفريق حضوره في منافسات الدراجات المائية، ويتطلع الفيكتوري تيم للفوز باللقب العالمي الثاني، عبر قائد دراجة فيكتوري تيم رقم 90، المتسابق النمساوي كيفين رايتيرر. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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