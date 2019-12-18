الامارات | أستراليا تهيمن على نتائج «دولية فزاع للبوتشيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تهيمن على نتائج «دولية فزاع للبوتشيا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هيمن لاعبو ولاعبات المنتخب الأسترالي على منافسات اليوم الأول من بطولة فزاع الدولية السادسة للبوتشيا، التي استهلت، أول من أمس، وينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم، وتقام منافساتها حتى يوم غدٍ، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتستضيفها صالة نادي شباب الأهلي في دبي، وينافس على ألقابها 60 رياضياً ورياضية، من 14 دولة، والبطولة مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
كما شهدت المنافسات، تألق لاعبتي المنتخب الوطني رئيسة الفلاسي وعائشة الشامسي، على صعيد منافسات الفردي، بفوزهما على ثنائي المنتخب الهندي شاو كين، وهانيل ديبيل، بواقع شوطين لشوط واحد.
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