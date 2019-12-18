الامارات | سباق دبي للسفن الشراعية 60 قدماً السبت

شكرا لقرائتكم خبر عن سباق دبي للسفن الشراعية 60 قدماً السبت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد شواطئ دبي، ظهر يوم السبت المقبل، انطلاق منافسات سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، (الجولة الأولى من بطولة دبي)، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية 2019-2020، واعتبرت اللجنة المنظمة أن تسجيل السفن المشاركة في السباق، الذي كان مقرراً بداية منتصف نوفمبر الماضي، سارٍ، ما لم يحدث أي تغير أو إضافة جديدة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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