مفاجأت في قائمة يوفنتوس لمباراة سامبدوريا بالدوري الإيطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، عن قائمة فريقه لمواجهة سامبدوريا في الجولة السابعة عشر من الكالتشيو.



وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: بوفون، بنسوليو، ماتيا بيرين

Advertisements

خط الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، أليكس ساندرو، دانيلو، بونوتشي، روجاني، ديميرال.

خط الوسط: بيانيتش، رامسي، ماتويدي، إيمري تشان، رابيو، بورتانوفا.

خط الهجوم: رونالدو، ديبالا، دوجلاس كوستا، بياتسا، هيجواين، بيرنارديسكي.

ويتساوى يوفنتوس مع إنتر ميلان برصيد 39 نقطة في صدارة الترتيب.