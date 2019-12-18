شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي يجدد الثقة في جهاز ايهاب جلال وايقاف مستحقات اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي بيانا بشأن مستقبل الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة إيهاب جلال بعد الخسارة من إنبي وقبلها من المقاولون العرب .

وجاء في بيان نادي المصري تجديد ثقة مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية في إيهاب جلال وجهازه المعاون بالكامل، ، كما قرر المجلس أيضًا ايقاف كافة مستحقات لاعبي الفريق الأول لأجلٍ غير مسمى.

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ويحتل المصري المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط بعد خوض 7 مباريات.

وخسر المصري من إنبي بهدف دون رد في الجولة الثامنة للدوري، وهي الهزيمة الثانية على التوالي للفريق البورسعيدي بعد الخسارة من المقاولون العرب.