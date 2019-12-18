شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: مباراة عجمان صعبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة أن مباراة فريقه (الملك) يوم الخميس في دوري الخليج العربي، مع عجمان تعتبر من المباريات الصعبة والمهمة، خصوصاً أن الفريق المنافس بقيادة مدربه أيمن الرمادي يعتبر من أفضل الفرق، ولكن النتائج لم تخدمه. وعن الغيابات قال العنبري: ليس لدينا غيابات سوى شاهين وسيف راشد وأحمد الزري وحمد جاسم.

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