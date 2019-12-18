راشد بن حميد يتلقى تهنئة رئيس الاتحاد الآسيوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

تناول اللقاء واقع كرة القدم في آسيا وخطط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وبرامجه المختلفة من أجل تطوير اللعبة ودفعها إلى الأمام من خلال دعم أنشطة الاتحادات الوطنية الأعضاء، إلى جانب تطوير المسابقات التي ينظمها الاتحاد القاري للمنتخبات والأندية، وكذلك الورش والدورات الخاصة بالكوادر الفنية والإدارية.

وتقدم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتهنئة إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي بمناسبة توليه رئاسة اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم.

حضر اللقاء عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اللجنة الانتقالية رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وهشام الزرعوني، وغانم الهاجري، وأحمد بن درويش، وخلفان بالهول أعضاء اللجنة الانتقالية، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وعبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، والمستشار محمد الكمالي رئيس لجنة النزاهة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وخليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، وناصر بن ثعلوب الدرعي.