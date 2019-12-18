نهيان بن زايد يشهد افتتاح بطولة الأمم الآسيوية للمواي تاي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أيمن بشير

شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي أمس حفل افتتاح منافسات بطولة أمم آسيا للمواي تاي- أبوظبي 2019، بمنطقة كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي، بحضور الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان والشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان.

حضر الافتتاح أيضاً عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمواي تاي والكيك بوكسينج، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور ساكشي تبسون رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي ورئيس وأعضاء الاتحاد الآسيوي.

بدأت مراسم الحفل بالسلام الوطني وكلمات ترحيب بكافة لغات آسيا، مع عرض فيلم وثائقي أرشيفي بمصاحبة فرق الفنون الشعبية، ثم دخول طابور العرض بمشاركة حملة أعلام الدول المشاركة، ثم كلمة ترحيب باسم الاتحاد ألقاها اللاعب علي الخاجة.

وتحدث رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، والأمين العام للاتحاد الآسيوي للمواي تاي، وأشادا باستعدادات اتحاد الإمارات للبطولة.

من جهته، قال عبدالله سعيد النيادي إن مجلس إدارة الاتحاد سعيد كل السعادة بتنظيم نسخة استثنائية، وشكر حضور سمو الشيخ نهيان لحفل الافتتاح، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة المستمر لرياضة الإمارات.

وتستأنف منافسات البطولة ظهر اليوم بخيمة المواي تاي أرينا، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج وبإشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي، وتشهد مشاركة حوالي 350 لاعباً ولاعبة من 30 دولة آسيوية من الجنسين ولمختلف الأوزان وهي بطولة تعتمد نتائجها للتأهل إلى الألعاب الأولمبية.

وأكمل منتخبنا الجاهزية للمشاركة ويضم 19 فرداً من الجنسين على مستوى الكبار والصغار وكان انتظم في تدريباته بمقره بصالة نادي الجزيرة في أبوظبي استعداداً للتحدي الآسيوي وتضم قائمة منتخبنا عمر علي مخلص المدير الفني والجهاز الفني المكون من سانيت سامات ومونغوكن، وعادل جواد واللاعبين على مستوى الكبار الفئة (A

) زكريا الجماري الذي يشارك في منافسات وزن تحت 57 كغم، وإبراهيم بلال النواصرة في وزن تحت 60 كغم، ونور الدين سامير في وزن 63 كغم، ومحمد مرضي في وزن 67 كغم، وأمين المعتصم في وزن تحت 71 كغم، وإلياس حبيب علي في وزن 81 كغم، وأحمد عبد العزيز عبد الصمد في وزن 75 كغم.

هذا وبدأت أمس بفندق إقامة الوفود في أبوظبي، ورشة الحكام التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للمواي تاي على هامش البطولة وتضم القائمة طاقم حكام الإمارات، بجانب الطاقم الدولي المرشح من قبل الاتحاد الدولي للمواي تاي، بجانب طاقم حكام الإمارات.



أبوظبي مؤهلة لاستضافة المونديال



أكد ستيفن فوكس الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي قدرة أبوظبي على استضافة بطولة العالم للمواي تاي 2020، والتي سيتحدد موعدها بشكل نهائي خلال الفترة القليلة المقبلة على ضوء 4 ملفات تقدمت لنيل شرف تنظيم مونديال المواي تاي، وهي الإمارات وأستراليا وتايلاند وروسيا، وستكون فرصة أبوظبي قوية نتيجة للطفرة الرائعة التي شهدتها البنية التحتية في مختلف المجالات خاصة الرياضية والسياحية والفندقية، بجانب الأمن والأمان الذي تتمتع به وهي تستضيف أكبر الأحداث الرياضية.

وذكر فوكس أن اتحاد الإمارات للمواي تاي أحدث تأثيراً كبيرا في عالم اللعبة، من خلال استضافته للعديد من البطولات الإقليمية بالرغم من حداثة إشهاره في 2017، مما ساعد الهيئة المنظمة للمواي تاي في آسيا عند اختيار المدينة المضيفة للبطولة الآسيوية لهذا العام 2019، اختيار مدينة أبوظبي دون تردد، مبيناً أن الإجماع الآسيوي يشكل حافزاً جديداً لإمكانية تنظيم بطولة العالم المقبلة.