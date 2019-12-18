منافسات مثيرة في بطولة فزاع للبوتشيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت بطولة فزاع الدولية السادسة للبوتشيا لأصحاب الهمم - البطولة القارية المفتوحة «دبي 2019» منافساتها المثيرة التي تقام في نادي شباب الأهلي بمشاركة أكثر من 60 لاعباً من 14 دولة، وتعتبر هذه البطولة مؤهلاً ل"طوكيو 2020".

وفازت اللاعبتان رئيسة الفلاسي وعائشة الشامسي بفئة الفردي، وقالت عائشة إنها سعيدة بهذا التقدم وتأمل بالمزيد في مبارياتها القادمة.

وتقدم ثاني جمعة بالرقاد بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، لدعمه اللامحدود ورعاية سموه الكريمة والتي قادت لتحقيق النجاح الكبير لجميع بطولات فزاع، مؤكداً أنه لولا هذا الدعم المعنوي والمادي الكبير لما تحقق هذا النجاح في النسخة الحالية والذي يمكن وصفه بكونه استعداداً جيداً قبل تدشين بطولات فزاع للعام 2020.

وتحضر «أم عبيد» وولدها يومياً إلى النادي الأهلي لتشجيع زوجها اللاعب الإماراتي صالح العليلي، مؤكدة على أنها لن تضيع فرصة رؤية زوجها وهو يحقق ما يرنو إليه من نجاح وتقدم. وكذلك هي الحال مع اللاعب الكوري يونجين لي الذي ترافقه أخته في جميع مبارياته وهي المساعد الرئيسي في تدريبه والوقوف معه أثناء توجيه اللعب.