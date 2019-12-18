دعوى قانونية ضد المسيء إلى أحمد خليل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

كشف فتحي خليل شقيق ووكيل أعمال اللاعب أحمد خليل كابتن نادي شباب الأهلي أن «السهم الأسمر» تعرض للسب في (نفسه وفي أهله )من قلة قليلة جداً من المشجعين في المدرجات خلال المباراة مع الوحدة ثم الوصل.

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وقال فتحي«في المباراتين تكرر الشتم من نفس الشخص، والكل يعرف أخلاق أحمد خليل الذي يكن كل الاحترام والتقدير والود لجمهور شباب الأهلي، وأحمد لم يبدر منه أي شيء تجاه أي لاعب أو مشجع أومدرب أو إداري طيلة مسيرته الكروية على مستوى الأندية والمنتخبات».

وأكد أن الشارع الرياضي يشهد لأحمد خليل بالأخلاق العالية وعدم إثارة المشاكل، واعتبر ان «ماحدث من ردة فعل بعد نهاية مباراة الوصل من أحمد كان نتيجة للضغط الذي مورس عليه من بعض المشجعين ونحن من جانبنا شرعنا في الإجراءات القانونية بفتح بلاغ ضد الشخص الذي سب اللاعب أمام الجميع».

وأضاف فتحي: «الناس تركوا كل شيء ولم يسألوا عن سبب ردة فعل أحمد خليل الذي أبلغ إدارة الفريق عن المضايقات التي يتعرض لها من مشجع بعينه». ونفى فتحي ماتردد أن أحمد اعتدى خلال الإشكال على إداري الفريق أحمد شاه، وقال: «أحمد خليل محترم وخلوق ولايمكن أن يعتدي على إداري الفريق». (ص 2)