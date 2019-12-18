من قال إن الشارقة لن يفوز في غيابي خسر الرهان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

حملت مباراة فوز النصر على الشارقة بالكثير من المشاهد التي ساهمت في حصد أهم 3 نقاط، وكشف عادل الحوسني حارس مرمى «الملك» عن أسباب اتجاهه للجمهور كثيراً بالقول: «لقد كان الجمهور هو اللاعب رقم واحد في مباراتنا مع النصر وهو من حملنا على أكتافه لتحقيق الفوز الغالي والمستحق، ومهما قلنا في حق جمهورنا فلن نستطيع أن نوفيه حقه».

وتابع عادل الحوسني الذي تقلد شارة الكابتن في مباراة النصر إن «المباراة كانت صعبة واللاعبون قدموا كل ما عندهم».

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وكشف الحوسني «إيجور كورنادو كان متضايقاً جداً ومتأثراً بالبطاقة الحمراء بعد نهاية اللقاء مع بني ياس ولكننا واسيناه وعاهدناه على تقديم كل ما عندنا ولاشك أن إيجور لاعب كبير ومؤثر ولكن روح المجموعة المدعومة بتشجيع الجمهور يمكن ان تغطي على النقص الذي طرأ».

أما إيجور كورنادو فقد أكد انه لا يستحق البطاقة الحمراء الأولى له مع الشارقة، وقال: «لم أكن سعيداً ولا أريد أن أكون خارج الملعب وكل تركيزي ان ألعب جميع المباريات لخدمة فريقي، البطاقة الصفراء الأولى كانت مستحقة، أما الثانية فلم تكن كذلك، ودخولي على لاعب بني ياس كان عادياً، ولكني احترمت قرار الحكم بكل رحابة صدر، وأنا لست معتاداً على الاحتجاج في وجه الحكام، والحكم مثل اللاعب هدفه أن يقدم أفضل أداء ولا يتعمد الخطأ، ويجب علينا كلاعبين مساعدة الحكام في أداء مهامهم».

وتابع: «أثبتنا للجميع أننا فريق متكامل وأنا كلاعب حالي حال أي لاعب آخر بالفريق، وكنت واثقاً بأن الفريق لن يتأثر بغيابي وردي على الذين قالوا إن الشارقة لا يفوز من غير إيجور، أن الفريق فاز 3-1 من غير إيجور لأننا فريق كرة تضم قائمته 28 لاعباً وكل واحد منا يشارك قادر على تحمل المسؤولية وأهم شيء في تقديري ان ثقافة الفوز كانت حاضرة في جميع مبارياتنا واللاعبون تعاملوا بعقلية الفوز وجسدوها في مباراتنا مع النصر».