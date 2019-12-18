الأندية تطالب الهيئة بالتدخل في أزمة اتحاد الشطرنج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت ستة أندية شطرنجية اجتماعاً على هامش بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج، لبحث الأوضاع الشطرنجية، بعد دعوة اتحاد اللعبة لعقد جمعية عمومية غير عادية، استناداً إلى مواد في اللائحة التنفيذية، وأصدرت الأندية الستة مذكرة مشتركة وقع عليها رؤساء وممثلو الأندية الستة، تضمنت رفضاً كاملاً للجمعية العمومية غير العادية. كما أشارت الأندية في مذكرتها للطعن في ضم أندية بعضوية عاملة من دون اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة، وذلك بالمخالفة لمواد وبنود اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية 2014، كما طالبت الأندية بعقد جمعية عمومية غير عادية للتحقيق في أسباب استقالة 5 أعضاء من أصل 8 أعضاء هم عدد مجلس إدارة الاتحاد.

ووقع على المذكرة المرفوعة للأمين العام للهيئة العامة للرياضة، أندية أبوظبي ودبي وعجمان والعين ونادي دبي لأصحاب الهمم ونادي فتيات رأس الخيمة للشطرنج، وطالبت الأندية الهيئة بالتدخل لحل الأزمة.