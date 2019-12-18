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كلاسيكو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب

تاريخ النشر: 18/12/2019

حسان العبيدلي

كان تبغي الفن والمتعه       الكلاسيكو ترى فرصه
كل فنون الكوره مجتمعه      قصةٍ ما بعدها قصه
برشلونه طاغي السمعه     واعتقد مدريد ما يخصه

h_alobaidly@hotmail.com

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