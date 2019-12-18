تتويج عبدالله القاسمي بكأس الإمارات للسيارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس

نظم نادي الإمارات لرياضة السيارات، أمس الأول، حفلاً كبيراً، بمناسبة نجاح الموسم السادس من بطولة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، والذي من خلاله تم تكريم أبطال الموسم، وتكريم الهيئات والجهات المعاونة في نجاح فعاليات الموسم.

وشارك في تكريم الأبطال كل من الشيخ عبدالله القاسمي رئيس نادي الإمارات للسيارات، ورافقه الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الإمارات، ومحمد أحمد بن سليم نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وحشد كبير من المسؤولين ورؤساء الفرق والسائقين والمساعدين الذين شاركوا في فعاليات الموسم، كما شهد الحدث عدد من الجهات الداعمة للبطولة.

وكان الشيخ عبدالله القاسمي وملاحه كابي خوري نجحا في حسم نتائج رالي هذا العام للعام السادس على التوالي، وتم تسليمه كأس البطولة من قبل الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، ومحمد بن سليم، وسط فرحة عارمة من أسرة رياضة السيارات والدراجات النارية على مستوى الدولة.

وأشاد محمد بن سليم بالبطولة التي تعتبر إحدى المحطات المهمة في مسيرة سباقات الراليات خلال العام، مشيداً بحجم المشاركة ومستوى التنظيم الذي حرص القائمون عليه على توخي الأمن والسلامة وتطبيق كافة القوانين الخاصة المعتمدة من منظمة الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية.

يذكر أن اللجنة المنظمة لبطولة الإمارات حرصت على إهداء درع خاصة إلى محمد بن سليم تقديراً لجهوده وجهود منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.