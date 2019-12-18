شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يكسب التحدي في "الفيروز الأزرق" بغياب ساحره والان نبدء باهم واخر التفاصيل

فرض الشارقة مرة جديدة نفسه «الملك» الذي يستحق التربع على عرش ترتيب دوري الخليج العربي، بشكل مريح وبفارق 3 نقاط عن أقرب مطارديه، بعدما حقق نصراً غالياً على حساب «العميد» بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصل إلى المرحلة التاسعة هذا الموسم دون خسارة.

وواصل الفريق الملكي التوهج تحت إشراف المدير الفني المواطن عبد العزيز العنبري الذي بلغ مع الفريق 36 مباراة على التوالي، لم يعرف فيها طعم الهزيمة سوى مرة واحدة أمام الوصل في الموسم الماضي، بينما تلذذ بحلاوة الانتصار في 25 منها.

وحافظ الشارقة على سجله خالياً من الهزائم للجولة 11 على التوالي، بعدما كان تعرض للهزيمة الأخيرة أمام الوصل في الجولة 24 من عمر الموسم الماضي.

حمل هدف لاعب الرأس الأخضر ريكاردو جوميز الرقم 100 للشارقة تحت قيادة العنبري في فترته التدريبية منذ أن تولى المهمة بدلاً من البرتغالي بيسيرو.

وجاء فوز الشارقة في وقته ليؤكد المؤكد بأن «الملك» فريق بطولة ويملك شخصية البطل، لذلك فإنه لا يتأثر بغياب أي لاعب حتى ولو كان من وزن الساحر البرازيلي كورنادو.

كما كسب الشارقة التحدي الصعب في استاد آل مكتوم «الفيروز الأزرق»، وهو التعبير الذي استعمله المدرب العنبري لوصف قوة مواجهة النصر الذي لم يكن خسر أي لقاء قبل موقعته مع الفريق القادم من الإمارة الباسمة.

تعثر الفرسان

ولم يفلح شباب الأهلي في الحفاظ على فارق النقطة الواحدة مع الشارقة، حين وقع في فخ التعادل على أرضه أمام شباب الأهلي بهدف مقابل هدف، في لقاء فشل فيه «الفرسان» في استغلال النقص العددي الذي عاناه الضيف الذي لعب لأكثر من نصف ساعة بعشرة لاعبين بعد حصول خميس إسماعيل على البطاقة الحمراء.

وكان شباب الأهلي قد افتتح التسجيل في مرمى الوصل عن طريق البرازيلي ليوناردو الذي سجل الهدف رقم 100 للفرسان في كل المسابقات منذ تولي الأرجنتيني رودولفو أروابارينا قيادة «الفرسان» الموسم الماضي بدلاً من التشيلي سييرا.

وتمكن فريق العين من تحقيق فوزه الأول بعد التعثر بالتعادل في المباريات الثلاث الأخيرة، أمام الجزيرة وبني ياس والنصر، ليستعيد «الزعيم» حلاوة الانتصارات بفوزه الكبير على عجمان بأربعة أهداف مقابل هدف.

وخاض الزعيم لقاء عجمان بالقوة الرباعية، مع وجود الرباعي الأجنبي في التشكيل الأساسي للمرة الأولى، حيث نجح الجزائري عبد الرحمن مزيان من تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة من التوجولي لابا كودجو، قبل أن يعود الياباني شيوتاني ويصنع الهدف الثالث الذي حمل توقيع البرازيلي كايو كانيدو.

المئوية الثانية

ومنح الظهير محمد فوزي لاعب فريق الجزيرة 3 نقاط ل«فخر العاصمة» بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد في شباك الفجيرة، ليحقق أصحاب الأرض فوزهم الخامس هذا الموسم والثاني على التوالي، بعدما كان الفريق قد تغلب على حتا في المرحلة السابقة بهدفين نظيفين.

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وكان هدف محمد فوزي استثنائياً، خاصة أنه تحقق في المباراة 200 التي يلعبها في دوري الخليج العربي.

وعزز الجزيرة موقعه في المركز الرابع ليوسع الفارق عن النصر الخامس إلى 3 نقاط، وليحفظ لنفسه بعضاً من بصيص الأمل في المنافسة على القمة.

وواصل الوحدة مسلسل نزيف النقاط، حين أهدر نقطتين جديدتين بعد التعادل مع خورفكان الأخير 2-2.

ولعب الوحدة هذا الموسم 18 مباراة في كل المسابقات محلياً وخارجياً، ولم يحقق الفوز سوى 6 مرات، مقابل التعادل في 5 مباريات، والخسارة 7 مرات.

وكان اللافت أن شباك الفريق العنابي اهتزت 35 مرة، بينما سجل لاعبوه 32 هدفاً، ولم يستطع الحفاظ على نظافة شباكه سوى في مباراة واحدة .

انحدار وصيام

وواصل فريق الفجيرة مسلسل السقوط للأسبوع السادس على التوالي، حيث صام عن الفوز والتعادل، حين عاد من ملعب محمد بن زايد وهو يجر مرارة الخسارة السادسة ليتجمد رصيده عند 6 نقاط، بعدما توقف عداد كسب النقاط منذ فوزه على خورفكان في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وبنفس الخيبة والمرارة، عاد حتا من الشامخة، بعدما خسر أمام الفريق السماوي بهدف دون مقابل وبلمسة رائعة من الإسباني كوندي، ليتجمد رصيد الإعصار عند 8 نقاط وليصبح في المركز الحادي عشر.

وسجل عجمان انحداراً سريعاً في الجدول بعدما مني بخسارة جديدة هي الخامسة له هذا الموسم، ليضيع البرتقالي نغمة الفوز للجولة السادسة على التوالي، بعدما كان قد حقق فوزه الأخير على الوصل في المرحلة الثالثة.

وتعرض البرتقالي لخسارة جديدة ثقيلة، بعدما أضاع مرة جديدة التقدم، حيث سجل هدف الافتتاح في مرمى الزعيم، قبل أن ينهار ليمنى مرماه برباعية وليصبح الفريق الأضعف دفاعياً برصيد 22 هدفاً في مرماه.

ولم يحصد عجمان في آخر 6 جولات سوى نقطة واحدة من تعادل مع خورفكان مقابل الخسارة في 5 مباريات.

ولا يزال خورفكان يسير بسرعة السلحفاة من أجل ترك قاع الترتيب، بعدما عاد من ملعب آل نهيان بنقطة واحدة بعدما أدرك التعادل مرتين أمام الفريق العنابي، ليواصل «أبناء الخور» وجودهم في أسفل جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، من 4 تعادلات.

وحصد كل من الظفرة واتحاد كلباء نقطة واحدة، بعد انتهاء مواجهتهما بالتعادل 1-1، ليرفع فارس الغربية رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع، مقابل 10 نقاط لنمور كلباء، وهي النقطة الرابعة التي ينالها كل منهما في آخر جولتين.