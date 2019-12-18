خيمينيـز: لا يمكـن اللعـب بـ 12 لاعبـاً فقـط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

واصل الوحدة سلسلة نتائجه السلبية وسقط في فخ التعادل أمام خورفكان على استاد آل نهيان في أبوظبي، ليغيب الفوز عن «العنابي» لمدة 46 يوماً، وكان آخر انتصار له أمام الظفرة في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، ومن ذلك التاريخ خاض الوحدة 6 مباريات في المسابقات المحلية خسر في 3 وتعادل في مثلها، وظهر الوحدة بلا هوية أو روح، وظل الدفاع المشكلة الأساسية التي تؤرق المدرب خيمينيز حيث فشل الفريق الوحداوي في الاحتفاظ بشباكه نظيفة في المباريات التسع التي خاضها في الدوري.

وفي المقابل، نجح خورفكان في حصد نقطة مهمة أمام فريق كبير، وهو أمر يبني عليه للهروب من القاع الذي يحتله حالياً برصيد 4 نقاط.

من جانبه، أوضح الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة أنه لايمكن اللعب في 3 مسابقات محلية ب 12 لاعباً فقط، وأنه يحاول منح الفرص بعدالة لجميع العناصر التي تتواجد معه منذ توليه المهمة، كما أقر بأن الفريق يعاني مشكلات في الخط الخلفي ولكن هذا لا يعفي بقية الخطوط من المسؤولية. وأشار «لو نجحنا في تسجيل أكثر من هدف في الشوط الأول لحققنا الفوز وحصدنا نقاط المباراة، ولكن يبدو أننا نحتاج إلى 20 تصويبة نحو المرمى لنحرز هدفاً».

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وشدد مدرب الوحدة على ان الفريق يحتاج إلى لاعبي الخبرة والأجانب لدعمه، وقال: افتقدنا القائد إسماعيل مطر وننتظر عودته بفارغ الصبر.

وأرجع خيمينيز استبدال الحارس محمد الشامسي بين الشوطين إلى طلبه للتغيير بسبب الدوار الذي شعر به، وكشف عن إصابة الإسباني كارليتوس بالتواء في كاحل القدم وينتظر الفحوصات لمعرفة حجم الإصابة ومدة العلاج.

وبدوره أكد الصربي جوران توفيجدزيتش مدرب خورفكان أن حصد فريقه نقطة من الوحدة وفي معقله بعد دفعة معنوية مهمة لخورفكان، ويعزز ثقة الفريق.وأشار إلى أن كل نقطة في هذه المرحلة مهمة بالنسبة للفريق، معرباً عن ثقته في قدرة «النسور» على تحقيق نتائج أفضل في المباريات المقبلة. وأكد حمدان الكمالي مدافع الوحدة أن الوضع الذي عليه الفريق لا يرضي أحدا، مشيراً إلى أن هناك لجنة فنية في النادي عليها تقييم الوضع وأخذ الحلول المناسبة لاستعادة الفريق لوضعه.

وأوضح أنهم كلاعبين لا يرضون بالوضع الحالي الذي لايفصله سوى 5 نقاط عن صاحب المركز قبل الأخير.