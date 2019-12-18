بطولة السلم للدراجات تنطلق غداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق الجولة الأولى من بطولة السلم للدراجات الهوائية المخصصة للهواة الرجال ظهر يوم غد؛ حيث ينظمها «مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل»، وتعد الحدث الأكبر من نوعه في إطار دورها الرياضي والمجتمعي، وتحفيز مختلف فئات المجتمع من الهواة على ممارسة الرياضة عموماً، والدراجات الهوائية على وجه التحديد.

وتضم البطولة 3 سباقات للهواة والمحترفين الرجال، إضافة إلى سباق واحد للسيدات. وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة عمير جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، استكمال كافة ترتيبات الجولة الأولى التي يتوقع أن تشهد مشاركة كبيرة وسط إقبال من مختلف عشاق رياضة الدراجات الهوائية للتسجيل والتواجد في الحدث.

وأكد عمير جمعة الفلاسي، أن البطولة رسخت نفسها بقوة في روزنامة الفعاليات الرياضية الزاخرة في دبي؛ من خلال نجاح النسختين الماضيتين، وحجم التجاوب الذي نالته من مختلف فئات المجتمع.