شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» توقف ماجد وتغرم النصر والوحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
قررت لجنة الانضباط تغريم نادي النصر 30 ألف درهم لحصول لاعبيه على ستة إنذارات خلال مباراة الفريق أمام العين ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، كما غرمت اللجنة أيضاً نادي الوحدة 30 ألف درهم لحصول لاعبيه على ستة إنذارات خلال مباراة الفريق أمام شباب الأهلي ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي تحت 21 سنة.
وقال نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي المستشار حمدان الزيودي في تصريحات صحفية «تمت معاقبة لاعب نادي التعاون ماجد أحمد بالإيقاف ثلاث مباريات وتغريمه 6 آلاف درهم بسبب قيامه بحركات غير لائقة تجاه جمهور الحمرية خلال المباراة بين الفريقين في دوري الدرجة الأولى.
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