اتحاد بناء الأجسام يشيد بإنجاز لوتاه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثنى مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، على الإنجاز الذي حققه لاعب منتخب القوة البدنية راشد جمال لوتاه في بطولة آسيا والتي اختتمت الأسبوع الماضي في كازاخستان، ونيله الميدالية الفضية بوزن 105 كغم وسط مشاركة قوية لأفضل لاعبي آسيا، وتمنى الاتحاد أن يواصل اللاعب تحقيق إنجازات متتالية للرياضة الإماراتية.

وقال فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد ومشرف القوة البدنية: انضم اللاعب راشد لوتاه إلى نخبة نجوم المنتخب بقوة الإصرار والتحدي التي تميز أبناء الإمارات ونجح من أول مشاركة في تحقيق ميدالية فضية وكان قريباً من الذهبية، سندعمه كما ندعم جميع أبطال الإمارات لكونه من نجوم المستقبل ويعد مشروعاً للفوز والصعود على منصات التتويج.