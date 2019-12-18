مشاركة واسعة في بطولة نادي الشارقة للصقارين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:محمود شرف



تنطلق صباح اليوم في منطقة مليحة، منافسات النسخة الثالثة لبطولة نادي الشارقة للصقارين «التلواح»، التي تقام بالتنسيق والدعم الفني من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتتواصل لمدة 4 أيام حتى 21 ديسمبر الجاري بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات.

وأكملت اللجنة المنظمة أمس، عملية التسجيل التي سارت وفق الترتيبات واللوائح المحددة، وبإقبال كبير يتوقع أن يجعل النسخة المقبلة الأكبر من حيث أعداد المشاركين وتنوع الفئات، حيث تنطلق البطولة في اليوم الأول بإقامة منافسات جير تبع للفرخ والجرناس، على أن تقام في اليوم الثاني منافسات جير شاهين فرخ وجرناس، وفي اليوم الثالث منافسات جير بيور فرخ وجرناس، فيما سيكون الختام في اليوم الرابع مع منافسات الناشئين في فئتي جير تبع فرخ وجرناس.

وسيكون الترقب في هذه النسخة للكشف عن مضمار السباق الجديد، والذي تم تصميمه كفكرة جديدة تطبق لأول مرة على المستويين المحلي والدولي، وتوفر لجميع المشاركين ظروفاً متشابه تماماً من حيث قوة الرياح واتجاهها.

وعبرت سعاد إبراهيم درويش، مديرة إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن تقديرها لجهود اللجنة المنظمة بعدما سارت إجراءات تسجيل الصقارين المشاركين بسلاسة ودقة طوال الأيام الماضية، دون حصول اعتراضات، بما يؤكد احترافية المشاركين وتركيزهم على تحقيق أفضل النتائج من خلال الاستفادة من التدريبات والتحضيرات التي قاموا بها خلال الفترة الماضية.

وثمّن عبد العزيز بن سلطان آل علي، دعم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لهذه البطولة التي انطلقت بطموحات كبيرة تواكبها من خلال التطور في كافة الجوانب والزيادة الملحوظة في أعداد المشاركين مع انطلاق النسخة الثالثة، مؤكداً أن الجميع يتطلع إلى أن تكون هذه البطولة احتفالية يجتمع فيها أبناء الدولة، لتقديم لوحة تنافسية أنيقة شعارها حب الوطن والتمسك بالعادات والتقاليد التي نشأنا عليها.